AS - Osimhen disponibile a prolungare per un'altra stagione con il Napoli: la situazione

Calciomercato Napoli - Il futuro di Victor Osimhen è sicuramente l'argomento cardine dello sviluppo di tutte le strategie di mercato da parte del Napoli. La permanenza dell'attaccante nigeriano dipende anche dalla piega che prenderà la storia tra il PSG e Mbappè sottolinea il quotidiano spagnolo AS che mette il Real Madrid in pole per l'acquisto dell'attaccante francese. Il trasferimento, si parla di una cifra pari a 200 milioni di euro o qualcosa in più, darebbe al PSG la forza economica per presentarsi da Aurelio De Laurentiis per fare la famosa proposta indecente per VO9.

Victor Osimhen

Osimhen accetta il rinnovo

Come si legge però su AS, Osimhen vuole restare al Napoli. E' felice in questa città e ha accettato l'opzione di prolungare di un altro anno il suo contratto passando dal 2025 al 2026. Resta però da capire se in questo nuovo accordo ci sarà una clausola rescissoria variabile alla Kim oppure fissa. Tuttavia resta sullo sfondo il pericolo PSG qualora dovesse realmente concretizzarsi la cessione di Mbappé al Real Madrid.