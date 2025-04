Calciomercato Napoli, nuovo annuncio Man United-Osimhen dall'Inghilterra

Calciomercato Napoli, arrivano conferme su quella che potrebbe essere la nuova destinazione estiva di Victor Osimhen. E definitiva questa volta, dopo il prestito in extremis al Galatasaray quando era rimasto ormai prigioniero in azzurro poiché fuori dal progetto per la sua smania di andare via.

Calciomercato Napoli, novità cessione Osimhen

Arrivano ulteriori conferme, adesso, a proposito di una fortissima offensiva del Manchester United a fine campionato. Secondo quanto in particolare riporta Manchester Evening News, l’attaccante di proprietà della SSC Napoli è tra le primissime scelte per il reparto offensivo dei Red Devils che ha sofferto maledettamente quest’anno. Sarebbero due in particolare i nomi in pole in questo momento: Osimhen appunto e Liam Delap, attaccante classe 2003 dell’Ipswich Town.