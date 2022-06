Calciomercato Napoli, nuovi contatti per Min-Jae Kim: la posizione del Fenerbahce

Calciomercato Napoli. La questione Koulibaly continua a tenere con il fiato sospeso i tifosi del Napoli. Il centrale senegalese è in scadenza nel 2023 ed a oggi il rinnovo con il club di De Laurentiis è lontano, con diversi club europei che monitorano la situazione (Barcellona su tutte).

Per questo motivo il Napoli si sta guardando intorno a caccia del possibile sostituto di Koulibaly e quello Min-Jae Kim del Fenerbahce è uno dei nomi più caldi. Del sudcoreano ha parlato anche la redazione di Tuttomercatoweb:

Il Napoli resta in pressing per il centrale sudcoreano Kim Min-Jae, in forza al Fenerbahce. Nelle ultime ore sono stati riallacciati i contatti, parallelamente all'operazione Ostigard, anche se la richiesta dei turchi resta tra i 15 e i 20 milioni.