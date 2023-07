Calciomercato Napoli, nome nuovo per sostituire Kim Minjae: gioca in Eredivisie!

Calciomercato Napoli - 38 presenze tra Eredivisie e Europa League, per Lutsharel Geertruida che è finito nel mirino dei partenopei. Costretti a sostituire il partente Kim Min-jae, per cui c'è una clausola rescissoria valida per l'estero col Bayern Monaco pronto a pagarla. L'olandese, che a luglio compirà 23 anni, ha giocato sia da difensore centrale che da terzino destro nell'ultima stagione. Con 5 presenze anche da mediano:

Difensore centrale: 19 presenze con 1 gol e 1 assist

Terzino destro: 17 presenze con 2 gol e 1 assist

Mediano: 5 presenze con 1 assist

Geertuida-Napoli: nuovo nome per il calciomercato

A rilanciare questo nome, via Twitter, è il giornalista Luca Cerchione:

"Nome nuovo sul taccuino del Napoli per sostituire Kim Minjae: Lutsharel Geertruida, difensore olandese classe 2000 del Feyenoord".