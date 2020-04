Ceccarini: "Sensazioni positive per Mertens, strada in salita per il rinnovo di Milik ma il Napoli ci prova. Da Jovic a Icardi, ecco le alternative"

Ultime calciomercato Napoli. Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato, nel suo editoriale per TMW ha parlato anche degli ultimi movimenti in casa Napoli:

"Venendo al mercato, Il Napoli non ha ancora perso definitivamente la speranza di rinnovare il contratto di Milik ma la strada resta in salita. Le idee per sostituirlo non mancano. Si parla di tutti grandi attaccanti. La lista va da Jovic, Icardi, Belotti, ma potrebbe venire fuori anche qualche nome a sorpresa. Continuano i contatti per il rinnovo di contratto di Mertens. Nonostante ci sia stato un rallentamento le sensazioni restano positive. La trattativa va avanti e lo stesso vale per Zielinski".