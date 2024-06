Calciomercato Napoli, Mario Rui ai saluti: dove può finire il portoghese

Calciomercato Napoli, si cerca un esterno sinistro in entrata anche perché Mario Rui è in uscita come anticipato dal suo stesso procuratore.

Calciomercato Napoli, dove può andare Mario Rui

"Ci sono dei colloqui avviati con le tre big di Portogallo: Benfica, Porto e Sporting Lisbona", svela il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.