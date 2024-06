Calciomercato Napoli, Locko nel mirino: spunta un retroscena sul ritiro di Castel di Sangro!

Calciomercato SSC Napoli - Non solo Spinazzola, come racconta l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli nel mirino c'è anche Bradley Locko:

"Sul taccuino del diesse Manna è finito anche il giovane Bradley Locko, 22 anni compiuti il mese scorso, polivalente mancino del Brest che può giocare a tutta fascia sull'out sinistro (la notizia è stata riportata dal quotidiano francese l'Èquipe). Per lui 35 presenze quest'anno con la maglia dei Pirati: 33 in Ligue 1 (tre assist) e 2 in Coppa di Francia. Locko si è ben disimpegnato come terzino sinistro in una difesa a quattro ma ha la gamba, l'anagrafe e la predisposizione anche per fare il quinto in un altro modulo che contempla la difesa a "tre", marchio di fabbrica di Antonio Conte. Ironia della sorte, il club transalpino affronterà il Napoli nella seconda fase del ritiro a Castel di Sangro a fine luglio. L'amichevole è fissata per il 31 luglio, giorno del cinquantacinquesimo compleanno di Conte. E chissà che il giovane franco-congolese non possa essere una delle (tante) sorprese che si stanno preparando al tecnico del Napoli. Staremo a vedere".