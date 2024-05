Calciomercato Napoli, lo voleva Sarri anni fa: ora potrebbe arrivare con Conte

Calciomercato Napoli, come sarà la nuova squadra di Antonio Conte? Perché ormai è praticamente fatta per l'arrivo del tecnico pugliese sulla panchina azzurra. Dopo l'approdo di Carlo Ancelotti, giunge un altro nome di peso internazionale e un tempo impensabile per i tifosi partenopei. Complice anche la permanenza di Gian Piero Gasperini all'Atalanta, il presidente Aurelio De Laurentiis ha dato un'accelerata per la bandiera juventina considerato tra i pochissimi - oltre appunto al tecnico della Dea - a poter dare una scossa fortissima all'ambiente dopo un'annata così cupa che ha intristito tutti.

Calciomercato Napoli, Conte porta un difensore che voleva Sarri?

Ovviamente il Napoli non andrà a snaturalizzare la propria politica con l'arrivo dell'ex Ct: niente acquisti folli ma avanti con giovani talentuosi accompagnati però da innesti importanti e di esperienza compatibilmente con gli standard partenopei.

Senza Champions League, sarà Victor Osimhen a finanziare la campagna acquisti di quest'estate attraverso la propria cessione via clausola rescissoria. Serviranno sicuramente rinforzi nel reparto arretrato con un difensore di spessoere e altri di accompagnamento, poi a centrocampo e in attacco proprio come bomber in alternativa al nigeriano.

Per quanto riguarda il pacchetto arretrato però, spunta una vecchia conoscenza di Conte che il Napoli ha già seguito in passato quando alla guida c'era Maurizio Sarri: si tratta di Daniele Rugani.

Alfredo Pedullà ha svelato un retroscena: "Sappiate che tra Juventus e Napoli possono capitare anche altre cose oltre al possibile scambio Di Lorenzo-Chiesa. Rugani, prima del rinnovo, è stato cercato insistentemente da Manna".

"Rugani è stato chiamato da Conte in nazionale, quindi occhio perché i discorsi potrebbero andare avanti anche dopo il recente prolungamento", ha svelato l'esperto di mercato. All'epoca il Napoli non riuscì a portare in azzurro il difensore allenato da Sarri a Empoli, chissà che non ci riesca adesso in caso di forcing decisivo. Non come primissimo nome, sia chiaro.

Il sostituto di Kim, un anno più tardi, sarà un altro nome non ancora noto. Prima si attende la firma di Conte.