Calciomercato Napoli, Liverpool su Lozano! Giuntoli segue tre nomi per sostituirlo

Calciomercato Napoli. Il futuro di Hirving Lozano in azzurro potrebbe essere arrivato ad un bivio: l'attaccante messicano ha il contratto in scadenza nel 2024 e ad oggi non ci sono stati approcci per il rinnovo. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l'ipotesi addio in estate non è affatto da escludere: sul Chucky c'è il pressing forte del Liverpool, considerato in pole position per l'ex PSV.

Calciomercato Napoli, tre nomi per sostituire Lozano

Per questo motivo Giuntoli è al lavoro per non farsi trovare impreparato in caso di partenza estiva di Lozano. Il Ds del Napoli segue diversi giocatori, ma in particolare sembra averne messi tre nel mirino.

Uno dei nomi studiati è quello di Adama Traoré, oggi legato al Wolverhampton ma tra sei mesi svincolato e libero di accasarsi in un nuovo club. Un altro profilo che desta interesse è quello di Armand Laurienté del Sassuolo, rivelazione in questo avvio di campionato con il club neroverde, notoriamente bottega cara se si parla di affari. Sui taccuini della dirigenza è evidenziato anche il nome di Jonathan Bamba, 26enne francese di origini ivoriane. L’esterno d’attacco del Lille ha una valutazione di circa 20 milioni.