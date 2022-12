Calciomercato Napoli, l'obiettivo è nella Top 5 dei classe 2005 più preziosi: vale già 10 milioni

Calciomercato Napoli - Il mercato non dorme mai e il tempo passa per tutti non sono solo frasi fatte, ce ne accorgiamo quando vi è già una lista di classe 2005 che stanno trovando spazio e minutaggio nel mondo del calcio. E fra questi, nella Top 5 stilata da Transfermarkt, c'è anche un obiettivo del Napoli.

Calciomercato Napoli, Arda Guler nella Top 5 dei classe 2005

Si tratta di Arda Guler, obiettivo di calciomercato del Napoli che figura al quarto posto nella Top 5 dei calciatori più preziosi nati nel 2005 secondo Transfermarkt:

MATHYS TEL (20 MILIONI) - Acquistato in estate dal Bayern Monaco per la bellezza di 28,5 milioni di euro viene utilizzato da Nagelsmann come "supersub" in Baviera: per lui già 4 reti in 12 partite. DÉSIRÉ DOUÉ (15 MILIONI) - Trequartista francese del Rennes ha esordito all'inizio di questa stagione in Ligue 1 trovando sempre più spazio nelle gerarchie di Bruno Génésio, anche in Europa League: per lui un totale di 16 presenze e 3 reti. VITOR ROQUE (11 MILIONI) - Sul podio il primo calciatore non europeo di questa speciale classifica. Viene dal Brasile e gioca nell'Athletico Paranaense dopo una prima esperienza al Cruzeiro: punta centrale, a soli 17 anni conta già 57 presenze e 14 reti in tutte le competizioni. ARDA GULER (10 MILIONI) - Nella top 5 il valore raddoppia ed è facile capire: il trequartista turco del Fenerbahce ha già giocato in tutte e tre le competizioni europee (Champions, Europa e Conference) mentre in campionato conta già 5 reti in 17 presenze ANTONIO NUSA (4,5 MILIONI) - Ala sinistra norvegese e compagno del già citato Mbamba al Club Brugge, in questa stagione ha segnato anche una rete in Champions League contro il Porto. Conta già 18 presenze in prima squadra dopo essere stato acquistato dallo Stabæk Fotball, club in Norvegia.