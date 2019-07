Calciomercato Napoli, l'elogio di Gazzetta: top player in difesa e non solo, la lezione degli azzurri

La Gazzetta dello Sport elogia la strategia di mercato del Napoli soprattutto per aver messo Manolas al fianco di Koulibaly: "Mentre Inter e Juve puntellano i loro pacchetti arretrati con innesti al top (Godin in nerazzurro e De Ligt per i bianconeri), anche il Napoli si gode una super coppia di centrali. Proprio ieri ha vestito per la prima volta la maglia azzurra Kostas Manolas (che ha preso il posto dell’ormai 34enne Albiol, tornato in Spagna), il centrale che nei suoi 5 anni nella Roma ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli. Il nazionale greco giocherà al fianco di quel Kalidou Koulibaly che è certamente il miglior interprete del ruolo nel nostro campionato. Anzi, secondo le stime di radio-mercato è tra i big nel calcio che conta. Non a caso Aurelio De Laurentiis ha fissato per lui una clausola da 120 milioni di euro e ha detto no ad offerte da 95 (Manchester City). Il presidente del Napoli giura che non venderà il senegalese ed è bello immaginare che insieme al colosso di Naxos possa davvero formare una diga insuperabile. Un motivo in più per sfidare le rivali come non mai: in Italia e in Champions League. Non è un segnale da poco".