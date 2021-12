Kumbulla al Napoli a gennaio? Ecco cosa trapela da fonti vicine al difensore della Roma [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Kumbulla a gennaio al Napoli? Il difensore è sempre piaciuto a Cristiano Giuntoli fin dai tempi dell'Hellas Verona e potrebbe ripresentare un'offerta nella prossima finestra di mercato vista la partenza di Manolas.

Calciomercato: Napoli-Kumbulla

Kumbulla Roma

Secondo le informazioni in possesso alla redazione di Calcio Napoli 24, fonti vicine al calciatore fanno sapere che si tratta di un interesse e niente di più in chiave Napoli.

Non c'è stato alcun tipo di contatto. La Roma, qualora decidesse di privarsi di Kumbulla in prestito o a titolo definitivo, dovrebbe comunque cercare un sostituto ed allo stesso tempo andrebbe poi a rinforzare una diretta concorrente. Per questi motivi- raccontano fonti vicine a Kumbulla - l'operazione è complicata al momento.