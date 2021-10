Dall'Inghilterra - Newcastle: assalto a Koulibaly, gli arabi fanno sul serio

Ultimissime notizie di calciomercato che riguardano il Napoli e la cessione di un big, perché il Newcastle è pronto a chiudere l'acquisto dopo l'arrivo dei nuovi proprietari arabi che fanno sul serio e vogliono creare una grande squadra.

Calciomercato Napoli, assalto del Newcastle

Il Newcastle fa sul serio e pensa a grandi acquisti anche dal Napoli. Perché, dopo l'ufficialità dell'arrivo dei nuovi proprietari del fondo saudita PIF, si aprono subito tante trattative e occasioni di mercato. Dall'Inghilterra annunciano che nel giro di poco il Newcastle inizierà ad concludere acquisti e c'è anche Koulibaly del Napoli tra gli obiettivi. Come svelato da Football Insider, infatti, il Newcastle prepara l'assalto a Koulibaly per fare il trasferimento in Premier League. I nuovi proprietari dei Magpies fanno sul serio e cercano un acquisto di livello in difesa.

Calciomercato, anche Icardi al Newcastle

Non c'è soltanto Koulibaly nel mirino del Newcastle perché anche Icardi, ex calciatore dell'Inter e ora al PSG, è un serio obiettivo della nuova prioprietà del club inglese. Gli arabi hanno intenzione di rendere subito il club inglese un grande club a livello mondiale. Keylor Navas e altri obiettivi anche nel mirino.

