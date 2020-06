Ultime notizie Napoli calciomercato. Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, il Manchester United non molla la presa per Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli.

I Red Devils avrebbero pronta un'offerta di 80 mln per strappare il calciatore agli azzurri, ma De Laurentiis non lo venderebbe per meno di 100.

Ballano, quindi, ben 20 milioni tra domanda e offerta e la trattativa potrebbe continuare per cercare un punto d'incontro che soddisfi tutte le parti in causa.