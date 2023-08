Koopmeiners-Napoli: l'Atalanta pretende una somma alla Tonali. Promessa di Percassi a Gasperini | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Si potrebbe chiamare il boomerang del duecentino. De Laurentiis, qualche settimana fa, anche come sorta di provocazione, disse che servivano 200 milioni per strappare il cartellino di Victor Osimhen dalle sue mani. Una cifra che pochi club al mondo possono permettersi. Probabilmente solo club sauditi. In queste settimane è tornato di moda il nome di Teun Koopmeiners, centrocampista che al Napoli piace fin dai tempi dell'AZ. L'olandese sta bene all'Atalanta, è grato a Gasperini perchè gli ha cambiato praticamente la carriera ma un'esperienza in Champions League vorrebbe farla.

Koopmeiners Napoli, le ultime

Il Napoli sa già tutto su Koopmeiners. Non ha bisogno di fare approfondimenti o sondaggi. Parliamo di uno scouting che è andato a scovare Natan in Brasile. Figuriamoci non sappia chi ha praticamente sotto casa. L'Atalanta non ha necessità di vendere. Per Koopmeiners, Percassi fa un po' il discorso di ADL su Osimhen. Chiaramente le cifre sono assai diverse tra Teun e Victor.

L'Atalanta, per dirla alla De Laurentiis, chiede almeno un 'settantino' per aprire ad una possibile cessione del suo pezzo pregiato. Gasperini dopo Hojlund spera però di non perdere un altro big. La società l'ha riconfermato dopo un periodo non troppo sereno nella parte finale dello scorso campionato. La dirigenza gli ha assicurato una squadra competitiva che possa dare fastidio a tutti. Il Napoli come reagirà a questa provocazione di ritorno fatta dall'Atalanta? Farà un rilancio? Certo è che 40 milioni non bastano, se queste sono le cifre reali. L'Atalanta parametra il valore di 'Koop' a quello di Tonali al Newcastle venduto per 64 milioni.