Kim è del Napoli! Ufficiale: arriva il messaggio di De Laurentiis | VIDEO

Calciomercato Napoli - Kim Min-Jae è un nuovo calciatore della SSC Napoli. Lo ha annunciato il presidente Aurelio De Laurentiis sui propri social, ma anche il club sul proprio sito ufficiale:

Calciomercato: Kim è un calciatore del Napoli

"Benvenuto Min-Jae!"

Più tardi anche i canali ufficiali della SSC Napoli hanno annunciato l'arrivo ufficiale del calciatore Kim Min-Jae: "The Monster è azzurro". The Monster, letteralmente Il Mostro, è il soprannome di Kim.

Kim Napoli: cifre e dettagli

E' fatta per il trasferimento di Kim al Napoli. Il calciatore ha superato le visite mediche a Roma, nella clinica di VillaStuart. Il difensore arriva dal Fenerbahce per 20 milioni di euro (pagamento della clausola fatto dal Napoli al club turco). Per il calciatore Sudcoreano 3 anni con altri 2 di opzione a 2 milioni e mezzo di euro più bonus. All’interno del suo contratto ci sarà una clausola da 45 milioni di euro valida solo per l’estero e a partire dal 2024.