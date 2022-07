Rai - Napoli blocca Petagna-Monza, Simeone non è il primo obiettivo: novità su Kepa

Napoli calciomercato. Giorni roventi per il club azzurro, a lavoro su più tavoli per rinforzare la rosa a disposizione di Spalletti.

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha parlato del mercato del Napoli ai microfoni della ‘Domenica Sportiva Estate’:

"Il Napoli vuole Deulofeu, ma se non vende Politano e Ounas non può annunciarlo. Petagna: Spalletti l’ha bloccato, perché non ha la certezza di avere Broja. Il Napoli vorrebbe investire 25mln sull’albanese, ma il Chelsea fa spallucce. Poi c’è Simeone, che è considerato l’ultima isola per il Napoli, che lo prenderebbe solo in prestito con diritto di riscatto. Su Petagna, oltre al Monza, si è fatta viva anche la Lazio che però non ha ancora chiamato il Napoli.

Per il portiere bisogna aspettare un mese, questo è stato detto all’entourage di Sirigu. Il Napoli aspetta, perché sta valutando se qualche grande portiere possa essere in soprannumero in qualche grande squadra. Più che Navas, che è extra comunitario, tutto porta a Kepa. Lo spagnolo guadagna 7mln, oggi il Napoli potrebbe dargliene 2,5 al massimo 3, ma tra un mese potrebbero cambiare molti aspetta comprese qualche cessione da parte del Napoli.

Fabian: qualche squadra inglese, Manchester United e Arsenal, ha chiamato il Napoli, che però non ha auto offerte ufficiali”.