Venerato a CN24: "Non confermo l'interesse per Bonaventura, Jovic solo con la Champions! Il Napoli segue Veretout, su Barisic e Milenkovic..."

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista RAI, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, programma in onda su CalcioNapoli24 Tv. Ecco quanto dichiarato:

"Stop al campionato? Decisione saggia, inevitabile e giusta. C'è un problema drammatico, è una pandemia. E' inevitabile fermare tutti i campionati. In questo momento è come se scoppiasse una guerra, i presidenti non possono pensare al loro piccolo orticello. E' folle consentire a degli esseri umani di andare nelle zone rosse e di giocare uno sport di contatto. Io sto Tommasi, Gravina e Malagò, gli unici ad aver avuto degli atteggiamenti coerenti. Il calcio si fermerà con le buone o con le cattive. Mi sembra un suicidio continuare a giocare.

Jovic? L'interesse è vero, già dai tempi dell'Eintracht in realtà. Il problema è legato alla Champions League del Napoli. Senza Champions il Napoli avrebbe difficoltà a prenderlo senza l'Europa che conta. Il Napoli lo farebbe un sacrificio importante per lo stipendio. Se il Napoli non va in Champions non prende Jovic.

Maksimovic? Il rinnovo si farà, così come quello di Zielinski. Milik andrà via.

Barisic dei Rangers è seguito ma non è il primo della lista, nemmeno il secondo: ci sono altre priorità in quel ruolo. Se le priorità sfumassero si potrebbe pensare a lui, ma ci sono altri giocatori che il Napoli ritiene più forti.

Per Milenkovic siamo lontanissimi, Commisso ha chiesto 40 milioni in estate.

Veretout? Il discorso è legato al futuro di Allan, alla qualificazione in Champions della Roma. Al quarto posto secondo me ci arriverà l'Atalanta. Il Napoli, tramite Giuffredi, sta seguendo e valutando attentamente la cosa".