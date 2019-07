Sky - Atletico pronto all'affondo su James Rodriguez, difficile che arrivi l'ok del Real Madrid. Elmas in arrivo a Napoli

Calcio mercato Napoli - James Rodriguez tra Napoli e Atletico Madrid. Serve tempo al calcio Napoli, trattativa non facile con il Real Madrid che continua a chiedere al Napoli un trasferimento a titolo definitivo. Intanto, sembra potersi inserire l'Atletico Madrid, che secondo Marca, ha già il sì del calciatore colombiano. Ecco le ultime riportate da Sky Sport ed evidenziate da CalcioNapoli24.

Riccardo Re, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti le ultime notizie sul calcio Napoli a “Speciale Calciomercato”, trasmissione in onda su Sky Sport 1. Ecco quanto riportato da Calcio Napoli 24:

Calciomercato Napoli - "Marca fonte autorevole. Trattativa confermata per James Rodriguez e il Napoli, l'Atletico Madrid è una società che può affondare il colpo per James, ora bisogna capire se il Real Madrid ha voglia di aprire alla squadra rivale, difficile in questo momento.

Notizie calcio Napoli - "Per Elmas trattativa in dirittura d'arrivo, Elmas non è stato convocato per l'amichevole in ritiro, arriverà nelle prossime ore".