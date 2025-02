SportMediaset - Ndoye torna a brillare: il Napoli ci può riprovare a giugno, ma occhio all'Inter

Dan Ndoye ha messo e fuoco venerdì la difesa del Torino mostrando tutte le sue qualità, comprese quelle da rigorista. Un gol, un penalty realizzato e quella sensazione di panico costante trasmessa alla difesa granata, costretta alla fine ad arrendersi davanti al decisivo autogol di Biraghi (3-2 il punteggio conclusivo). Se riuscirà a trovare la continuità necessaria, Ndoye si candida a essere uno dei protagonisti del prossimo mercato.

Napoli e Inter pensano a Ndoye

Come riporta SportMediaset, il Napoli ha incontrato l'entourage dell'ex Basilea a gennaio mentre andava a caccia del sostituto di Kvara, trovando però il muro dei felsinei. E non è difficile immaginare che gli azzurri tornino all'assalto a giugno. Anche l'Inter lo osserva da tempo: non a caso i nerazzurri ne hanno monitorato le prestazioni nel corso di Euro 2024 dove il classe 2000 è andato a segno contro la Germania nella fase a gironi. In estate i nerazzurri ringiovaniranno la rosa, e un ritorno di fiamma è possibile. Poi potrebbe esserci la cessione, sicuramente non davanti a un'offerta inferiore a 25 milioni di euro. E anche dall'estero sono pronti a alzare la cornetta.