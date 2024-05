Calciomercato Napoli, individuato il dopo-Kim con un anno di ritardo

Calciomercato Napoli, prende forma la squadra di Antonio Conte. Mentre si formalizzano gli ultimi dettagli, il tecnico pugliese prossimo a sbarcare in azzurro approccia anche i primi discorsi di mercato col Ds Giovanni Manna.

Mercato Napoli, ecco il primo nome per la difesa con Conte

Tra gli obiettivi di primaria urgenza ci sarà senz’altro un difensore di livello, profilo che manca dalla partenza di Kim Min-Jae considerando che Natan non si è mostrato all’altezza. A tal proposito, come riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, spunta un primo obiettivo per la retroguardia: Alessandro Buongiorno del Torino. Il problema è la richiesta di Urbano Cairo: 40 milioni di euro.