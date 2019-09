Calciomercato Napoli, Il Mattino pessimista: le uniche novità saranno tre esuberi da sistemare in uscita

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna de "Il Mattino" non ci saranno grosse novità in entrata in questo ultimo giorno di calciomercato del Napoli: "Oggi per la giornata in cui si sentirà il gong di mercato, le ultime trattative sono nelle mani del braccio destro di Giuntoli, Beppe Pompilio: sono tre gli esuberi della rosa che devono trovare una sistemazione. E alla svelta: Tonelli (richiesta da Lecce e Parma), Ciciretti (se lo contendono Ascoli e Pescara) e Machach (ballottaggio tra Trapani e Cittadella)"