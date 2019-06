Calciomercato Napoli, Il Mattino: oggi riprendono i contatti per Manolas e Lozano

Ultimissime calcio Napoli - Sull'edizione odierna de il Mattino tiene banco il calciomercato, in particolare due pista calde: Lozano e Manolas

Per Lozano i suoi agenti (Mino ed Enzo Raiola) sono a lavoro da settimane e sperano di concludere quanto prima tutte le ultime formalità con il Napoli e il Psv.

Sul capitolo difesa, poi, Manolas resta in pole per sostituire Albiol in partenza, e da oggi riprenderanno i contatti serrati con la Roma per trovare la formula giusta del pagamento (al di là della clausola da 36 milioni).