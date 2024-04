CN24 - Il futuro di Raspadori, Simeone vuole giocare di più: tre club di A interessati a lui

Calciomercato Napoli - Mentre la stagione vive il rush finale coi verdetti in campionato si lavora al Napoli del futuro. Non solo nuovi acquisti ma anche azzurri da confermare in rosa o da cedere. La Redazione di CalcioNapoli24 ha raccolto alcuni aggiornamenti che riguardano Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori.

Calciomercato Napoli

L'attaccante Giovanni Simeone ha mostrato la volontà di partire, di voler giocare di più e molto probabilmente lascerà il Napoli: interessate a lui Bologna, Lazio e Juve ed anche club spagnoli.

Mentre Giacomo Raspadori molto probabilmente resterà a Napoli, vestirà la maglia azzurra anche il prossimo anno.