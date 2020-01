Gaetano alla ricerca del minutaggio perduto: due club di Serie B sulle sue tracce [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli. La consacrazione in Primavera, l'esordio in prima squadra e il passaggio nel mondo del calcio che conta: questo il riassunto del 2019 di Gianluca Gaetano. Il talento e le qualità ci sono ma manca il minutaggio per acquisire esperienza e soprattutto confidenza con il mondo della Serie A. Tenere Gaetano in prima squadra è stato un errore ma si può pur sempre rimediare per non bruciare un giovane cresciuto in azzurro e che ama la maglia che indossa. Per ora in questo Napoli non c'è spazio, la crisi di risultati e le vicende interne dello spogliatoio hanno condizionato il suo percorso e quindi è giusto che lasci Napoli.

Due club di B su Gaetano

Il 2020 per Gianluca Gaetano può significare la svolta: esser ceduto in prestito in Serie B, dimostrare in campo il suo valore e conquistare autorevolezza ed esperienza nel mondo dei professionisti. Secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24.it, due club di Serie B sono sulle tracce del classe 2000 di Cimitile. Stiamo parlando di Cosenza e Juve Stabia, due formazioni che lottano per la salvezza. E' soltanto un interesse mostrato, non c'è ancora nulla di concreto anche perché la dirigenza azzurra è pienamente concentrare al mercato in entrata.

