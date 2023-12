Calciomercato Napoli, Gaetano e Zanoli verso l'addio a gennaio: le squadre interessate

Calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica Napoli analizza la situazione in quello che definisce "lo spogliatoio degli scontenti", e ci mette dentro anche Gaetano e Zanoli. Su loro due, il quotidiano svela le squadre ad oggi maggiormente interessate:

"Nell’elenco degli “scontenti” ci sono pure Gianluca Gaetano e Alessandro Zanoli. Gaetano cerca spazio: è rimasto in estate con la promessa di un minutaggio più consistente. Ha collezionato 6 presenze e 145 minuti (90’ col Frosinone) e vuole più continuità. L’Empoli è pronto ad accoglierlo. Stesso discorso per Alessandro Zanoli, che già in estate ha chiesto la cessione. Il Napoli lo ha bloccato, ma adesso potrebbe tornare d’attualità l’ipotesi Genoa".