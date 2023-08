TMW - Il Napoli pronto ad aumentare offerta per Gabri Veiga: ecco le nuove cifre

Calciomercato Napoli - Secondo la redazione di TMW il Napoli avrebbe aumentato l'offerta al Celta Vigo per il cartellino del centrocampista Gabri Veiga. Lo spagnolo ha già da qualche giorno detto sì agli azzurri ma manca l'accordo tra i due club.

Ecco cosa si legge su TMW per quanto riguarda il centrocampista Gabri Veiga:

"Un nome che da sempre è uno dei preferiti della dirigenza e del comparto scouting azzurro: la clausola da 40 milioni di euro fino a questo momento non è stata pagata da nessuna pretendente e l'ultima proposta da 30 milioni della dirigenza napoletana, rispedita al mittente. Grazie anche agli ottimi rapporti con Rafa Benitez, manager del Celta Vigo, il Napoli vorrebbe arrivare a metà strada aumentando ora l'offerta a 32 più bonus per arrivare intorno ai 36 totali. Sperando nel sì del club galiziano per uno dei migliori crack a livello europeo, già nazionale spagnolo".