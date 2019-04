Cammaroto: "Il Napoli su Felipe Anderson: c'è il gradimento totale anche di ADL"

Calciomercato Napoli - Si tratterebbe di un ritorno in Serie A e di un ritorno di fiamma con la SSC Napoli, che aveva provato a strapparlo in passato alla Lazio. Prima che si trasferisse in Premier League, al West Ham. Stiamo parlando di Felipe Anderson, esterno brasiliano di 25 anni. Buona la prima in Inghilterra per l'ex Lazio, che ha già disputato 37 partite segnando 10 gol, di cui 9 in Premier e uno in FA Cup.

Felipe Anderson obiettivo di calciomercato Napoli

E nei desideri di calciomercato Napoli ci sarebbe proprio Felipe Anderson, talentuoso brasiliano che nello scacchiere di Carlo Ancelotti può ricoprire diversi ruoli. Ne ha parlato Emanuele Cammaroto, su Napoli Magazine facendo il punto di mercato sul Napoli: "