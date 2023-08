Calciomercato Napoli, è fatta per Gabri Veiga! Si attendono risposte dall'Atalanta per Koopmeiners

Calciomercato Napoli, oggi Il Mattino fa il punto della situazione sui due principali obiettivi a centrocampo: da una parte Gabri Veiga del Celta Vigo, dall'altra Teun Koopmeiners dell'Atalanta.

Gabri Veiga

Per quanto riguarda lo spagnolo, il Napoli può contare su un accordo già raggiunto con il calciatore, per un ingaggio da 2 milioni di euro all'anno. Secondo Il Mattino, ormai sarebbe ad un passo anche l'accordo con il Celta Vigo: Gabri Veiga passa al Napoli per un totale di 36 milioni di euro più bonus, fino ad arrivare ai 40 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria. Si attende l'arrivo di Veiga a Napoli per le visite mediche.

Koopmeiners

Più complicata la situazione di Kopmeiners. De Laurentiis ha offerto all'Atalanta ben 37 milioni di euro, poi ha proposto un prestito oneroso con obbligo di riscatto, ma Percassi chiede ancora 50 milioni per lasciar partire il centrocampista belga. Ora "Il Napoli intanto attende risposte dall’Atalanta per Teun Koopmeiners dopo avere di fatto avuto il placet del giocatore al suo trasferimento in azzurro".