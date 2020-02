Calciomercato Napoli, in Inghilterra sono sicuri: anche una big di Premier su Fabian, spunta la super richiesta di ADL

Ultime mercato Napoli. Fabian sta tornando gradualmente su suoi livelli: il centrocampista spagnolo, a segno contro Inter e Brescia, è al centro di voci di mercato che non si placano. Dal possibile rinnovo con il Napoli fino alla corte spietata di Barcellona e Real Madrid.

Fabian-Napoli, minaccia dalla Premier

Secondo quanto riportato dal Sunday Express, sull'ex Betis ci sarebbe anche il Manchester City di Guardiola. nonostante le sanzioni del FPF e l'esclusione dalla prossima Champions League. Il centrocampista azzurro fa molta gola ai Citizens ed in estate potrebbe scatenarsi una vera e propria asta per accaparrarsi le sua prestazioni. Il Napoli, tuttavia, valuta il calciatore 95 milioni di euro e non intende cedere facilmente visto il lungo contratto ancora in essere.