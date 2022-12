Calciomercato Napoli: Evan Ndicka il 'nuovo' Kim, chi è il sostituto che vuole Giuntoli

Il Napoli rischia di perdere Kim la prossima estate per la clausola rescissoria che è presente nel contratto del centrale sudcoreano. Tanti i nomi che Giuntoli già monitora da settimane per il suo sostituto. Tra questi ci sarebbe Evan Ndicka dell'Eintracht Francoforte.

Evan Ndicka Napoli: chi è il sostituto di Kim

Calciomercato Napoli - Evan Ndicka è un giovane difensore francese classe 1999 che ha attirato l'attenzione di tanti club in questi ultimi anni, soprattutto dopo che la scorsa estate ha trionfato con l'Eintracht Francoforte vincendo l'Europa League da protagonista. Alto 1,92 m è un abile marcatore capace di andare anche a segno per la sua forza fisica. Dopo 5 anni in Germania può andare via con il Napoli che ha messo nel mirino Evan Ndicka per sostiruire Kim in caso di cessione per la clausola presente nel contratto. Tanti i club che seguono il giocatore perché rappresenta una vera occasione di mercato.

Evan Ndicka Napoli Eintracht Francoforte

Evan Ndicka: prezzo e stipendio

Evan Ndicka rientra nei prametri del Napoli per lo stipendio di 2 milioni di euro a stagione e non solo. Perché il valore del giocatore è di circa 35 milioni di euro ma si andrà a creare una grande occasione di mercato la prossima estate. Anzi, già dalle prossime settimane. Perché il giocatore è in scadenza di contratto.

Calciomercato: Ndicka al Napoli, asta con le big

Non sarà facile per il Napoli acquistare Evan Ndicka. Il giocatore è in scadenza 2023 e già a gennaio può firmare a zero un pre contratto. Tante le società interessate a lui in Italia e all'estero, il Napoli una di queste. Giuntoli dovrà essere bravo a battere la concorrenza con un'asta di mercato se vuole davvero chiudere per il forte centrale francese.