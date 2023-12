Calciomercato Napoli: due nomi per la difesa, arriverà un giovane bomber

Calciomercato Napoli - Il Napoli è pronto ad investire nel mercato di gennaio come svelato dallo stesso Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha spiegato che farà i giusti colpi quest'anno che possono essere decisivi per il progetto futuro e anche già per questa stagione.

Calciomercato Napoli: due colpi in difesa

Problemi evidenti in difesa per il Napoli rispetto lo scorso anno dopo l'addio di Kim. Per questo la società ha già deciso e annunciato, con il numero uno del club Aurelio De Laurentiis, che ha svelato quelle che saranno le mosse in vista di gennaio. Arriverà quindi un nuovo giocatore in difesa, ma sarà come sempre un profilo giovane e in arrivo dall'estero che possa avere un costo ridotto e aprire ad un porgetto futuro per tanti anni. Per questo motivo il Napoli ha messo gli occhi su Vitik dello Sparta Praga e Wieffer del Feyenoord.