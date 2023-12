Calciomercato Napoli, due ipotesi sulla destra se parte Zanoli: i dettagli

Calciomercato Napoli. Si avvicina la sessione invernale di mercato, ed il Napoli è molto attento nel cercare le pedine giuste da regalare a mister Mazzarri. Tra i nomi in bilico c'è quello di Alessandro Zanoli, terzino destro che reclama spazio e potrebbe lasciare gli azzurri.

Calciomercato Napoli, due esterni nel mirino

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, sarebbero due gli obiettivi del Napoli per sostituirlo: si tratta di Pasquale Mazzocchi dalla Salernitana e Davide Faraoni del Verona.

Il laterale destro del Verona - con cui sarebbero stati riallacciati i contatti - rappresenta un ritorno di fiamma: in estate, infatti, nell'ottica della ricerca di una pedina in grado di far tirare il fiato a capitan Di Lorenzo il Napoli aveva pensato concretamente a Faraoni.

Mazzocchi, napoletano di Barra, a più riprese è finito nei radar dei campioni d'Italia: in grado di agire sia a destra che a sinistra, il numero 30 della Salernitana è impelagato nel momento difficile in cui si trovano i granata e a gennaio potrebbe fare le valigie.