Calciomercato Napoli, dirigenza allo stadio: osservano da vicino il possibile nuovo attaccante!

Calciomercato Napoli - Ieri sera, in occasione di Salernitana-Sassuolo, all'Arechi in tribuna c'erano il direttore sportivo dei partenopei Mauro Meluso e il capo dell'area scouting Maurizio Micheli. Come confermato anche dall'edizione odierna de Il Mattino, c'è l'attaccante Pinamonti del Sassuolo nel mirino della SSC Napoli per sostituire uno fra Raspadori e Simeone in uscita in estate: il club azzurro lo sta monitorando da vicino e sta pensando seriamente a lui come secondo attaccante, dietro il sostituto di Osimhen che verrà acquistato in estate.

Micheli e Meluso all'Arechi per Salernitana-Sassuolo

Napoli su Pinamonti del Sassuolo

E proprio ieri sera, davanti agli occhi attenti della dirigenza del Napoli, proprio Andrea Pinamonti s'è messo in luce nell'anticipo del venerdì di Serie A fra Salernitana e Sassuolo: è sfortunato alla mezz’ora quando, per un tacchetto di un compagno, vede annullato il gol del possibile vantaggio. La partita di Andrea Pinamonti, il migliore del Sassuolo nel 2-2 con polemica in casa della Salernitana, è stata comunque più che positiva: il centravanti dei neroverdi è infatti stato protagonista sia sul primo gol dei suoi, col tacco per la ripartenza, sia con l'assist per Bajrami dopo aver scippato il pallone a Pirola.

Pinamonti al Sassuolo

Anche nelle pagelle, i quotidiani lo premiano. La Gazzetta dello Sport scrive: "Gli manca solo il gol (annullato) da doppia cifra, ma il suo tacco innesca il vantaggio, poi serve il bis a Bajrami". Stessa opinione sulle pagine di Tuttosport: "L’avvio dell’azione del vantaggio e la palla rubata con assist per il raddoppio. Costil alla fine è perfetto su di lui con i piedi".

Queste le pagelle: