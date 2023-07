Calciomercato Napoli, De Laurentiis pronto: succederà oggi durante la presentazione delle maglie

Ultime notizie SSC Napoli - Farà anche il punto anche sul calciomercato, Aurelio De Laurentiis nell'incontro di oggi con la stampa per la presentazione delle nuove maglie. A scriverlo è l'edizione odierna di Repubblica:

"Nel pomeriggio c’è la presentazione della nuova maglia azzurra con il tricolore sul petto, che si svolgerà alla Stazione Marittima a bordo di una delle ammiraglie della Msc Crociere, il nuovo main sponsor scelto da Aurelio De Laurentiis per rilevare il testimone dalla Acqua Lete. Il presidente interverrà alla cerimonia e dovrebbe sfruttare l’occasione anche per fare il punto sul mercato, che finora è scivolato via a fari spenti ed è in attesa di una scintilla per sbloccarsi, da un momento all’altro".