Calciomercato Napoli, cosa ne sarà di Lindstrom se dovesse arrivare Ngonge

Calciomercato Napoli - Arrivano ulteriori conferme per Cyril Ngonge in ottica Napoli, ne parla infatti anche La Repubblica oggi in edicola.

Mercato Napoli, che ne sarà di Lindstrom?

Come si legge sul quotidiano, l’Hellas chiede 12 milioni di euro e il Napoli è pronto ad anticipare la Fiorentina anch’essa interessata al giocatore. L’esterno, però, non c’entra con la situazione di Matteo Politano, il quale alla fine resterà, ma semplicemente per offrire un’alternativa sulla destra considerando anche l’adattamento difficile di Jesper Lindstrom che a quel punto verrebbe utilizzato in un altra posizione.