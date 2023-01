Calciomercato Napoli, Contini in prestito alla Reggina: arriva la conferma dal club granata

Notizie Napoli calcio. Da un prestito all'altro: Nikita Contini, portiere di proprietà del Napoli, è pronto a salutare la Sampdoria per approdare alla Reggina in Serie B.

A riportare le ultime sul passaggio in prestito di Nikita Contini alla Reggina è l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

Praticamente chiusa la trattativa per il portiere richiesto da Inzaghi. «È quasi fatta». Non dice il nome il ds Massimo Taibi, ma si tratta di Nikita Contini (26), estremo difensore italo-ucraino in forza alla Sampdoria ma il cui cartellino è di proprietà del Napoli. Arriva in prestito.