Calciomercato Napoli, Antonio Conte vuole trattenere Gianluca Gaetano in azzurro per la prossima stagione: lo annuncia il Corriere della Sera oggi in edicola.

Calciomercato Napoli, Conte punta su Gaetano

Reduce dall'ottimo prestito di Cagliari dove il classe 2000 ha mostrato tutte le sue qualità realizzative e non solo, Conte è pronto a valorizzarlo. Per il tecnico il talento napoletano può essere un’opzione sia in mezzo al campo che alle spalle della punta.