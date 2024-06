Calciomercato Napoli, Conte punta forte su Di Lorenzo: ha in mente un doppio ruolo

Calciomercato Napoli, far entrare il caso Di Lorenzo è tra le priorità di Antonio Conte: lo riporta il Corriere della Sera oggi in edicola. Tant’è che il tecnico, così come il Ds Giovanni Manna, incontrerà il procuratore del giocatore la prossima settimana.

Il Napoli di Conte: pronto un doppio ruolo per Di Lorenzo

Conte ci punta parecchio anche perché pensa a un doppio ruolo per il capitano del Napoli: ovvero il braccetto sul centro-destra con la predisposizione alla costruzione pulita dal basso e anche all’occorrenza il quinto che sulla destra può assicurare spinta e qualità tecnica. Dunque sia come terzo del terzetto difensivo che sulla fascia per affondare.