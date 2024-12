Calciomercato Napoli, Conte gli ha chiesto di trovarsi squadra. E c'è un altro bocciato

Calciomercato Napoli, ci saranno eccome movimento nella sessione invernale di gennaio. In particolare si cercherà un difensore poiché, come riporta il Corriere della Sera oggi in edicola, Antonio Conte non ha le garanzie che vorrebbe alle spalle di Alessandro Buongiorno e Amin Rrahmani.

Calciomercato Napoli, Conte boccia due difensori

“Antonio Conte, senza impegni europei, ha una macchina quasi perfetta: ha bocciato Rafa Marin e ha chiesto a Juan Jesus di trovare sistemazione altrove”, si legge sul giornale. Il motivo è chiaro: far spazio a un altro profilo più pronto per rinforzare l’organico nel 2025.