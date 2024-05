Calciomercato Napoli, col Lecce gara d'addio per 5 azzurri: uscite certe

Calciomercato Napoli, è iniziata ufficialmente la nuova era. Il neo Ds Giovanni Manna è già operativo e a breve, questione di giorni ancora, arriverà anche il nuovo allenatore azzurro. Solo Napoli-Lecce, ultimissime di campionato, divide dal conto alla rovescia che avvierà poi la rivoluzione necessaria dopo una stagione totalmente disastrosa, terminata addirittura con un mancato piazzamento europeo come non accadeva da 15 anni.

In attesa del mister che a oggi sembra poter essere più Gian Piero Gasperini che Antonio Conte - senza escludere però del tutto Stefano Pioli che oggi si libererà dal Milan e Vincenzo Italiano virtualmente libero da tempo -, occhio al mercato. Sarà il prescelto per la guida tecnica a valuterà al rosa e a dare indicazioni necessarie tra cessioni e acquisti necessari ma la società, nel frattempo, ha già emesso verdetti piuttosto chiari e inevitabili su alcuni giocatori che saluteranno l'azzurro. Per questi, la gara col Lecce di domenica sarà l'ultimissima apparizione in azzurro. Addii pronti e senza dubbi ormai.

Calciomercato Napoli, Lecce ultima partita per cinque azzurri

La maggior parte sono a centrocampo. Come Piotr Zielinski che dopo la festa di addio privata è pronto a fare anche un giro di campo per festeggiare col suo pubblico per questi meravigliosi anni condivisi insieme. Il polacco andrà in scadenza di contratto, proprio come Diego Demme - ormai sparito dai radar da un bel po' - che si metterà definitivamente alle spalle un'esperienza tutto sommata amara seppur voluta fortemente.

Leander Dendoncker resterà poi alla memoria come una dei misteri azzurri, delle meteore calcistiche passate per Fuorigrotta: avrà anche la stoffa a differenza dei suoi predecessori, ma non l'ha mostrata per niente e a fine campionato farà ritorno in Premier League.

Così come Hamed Traoré nonostante lui qualcosa l'abbia fatta vedere: non abbastanza, tuttavia, per il prezzo del riscatto fissato a 25 milioni di euro. Napoli-Lecce sarà anche l'ultima partita di Osimhen: il rinnovo contrattuale è stato strategico in chiave cessione estiva. Bisogna capire ora solo la meta, chi pagherà la clausola rescissoria. Resterà alla storia per lo scudetto napoletano targato Luciano Spalletti.