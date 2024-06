Calciomercato Napoli, ci saranno almeno 3 acquisti: svelati i ruoli

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno fa il punto in merito alle mosse di mercato della SSC Napoli:

Calciomercato Napoli, i 3 nomi nel mirino

"Si lavora sotto traccia sul mercato, e ci saranno almeno tre acquisti, uno per ogni ruolo. La corte ad Allessandro Buongiorno del Torino è serrata e i primi incontri sono positivi per cercare di chiudere la trattativa. Si cerca di capire se Di Lorenzo si lascerà convincere a restare dopo i malumori espressi tramite il suo procuratore che ieri è tornato ancora a parlare confermando la scelta di andare via".