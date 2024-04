Calciomercato Napoli, chi farebbe spazio a Zaniolo: addio a sorpresa?

Calciomercato Napoli, clamorosa indiscrezione a sorpresa: spunta Niccolò Zaniolo per l'attacco azzurro. Ad annunciarlo è SkySport.

Sembrerebbe che sia una priorità del prossimo neo Ds Giovanni Manna. "E' un suo pallino", svela in particolare Gianluca Di Marzio. Attualmente di proprietà del Galatasaray in prestito in Premier League all'Aston Villa, non verrà riscattato a fine stagione e farà dunque ritorno in Turchia. Ma lì ci sono le valigie pronte, con l'obiettivo di tornare se possibile proprio in Serie A. Ma chi farebbe spazio al 24enne coinvolto nel recente caso scommesse?

Calciomercato Napoli, Zaniolo al posto di Politano?

Il classe 99 gioca prevalentemente sulla destra o, in alternativa, trequartista e seconda punta. Significherebbe, in caso di approdi in azzurro, che il candidato a fargli spazio sarebbe Matteo Politano destinato a quel punto a una cessione piuttosto che Cyril Ngonge su cui la società ha investito appena pochi mesi fa. Un addio a sorrpesa considerando che Politano ha recentemente rinnovato fino al 2027, ma non da escludere considerando il rinnovo di cui ci sarà bisogno a fine campionato.

L'alternativa, altrimenti, è che Zaniolo si piazzi trequartista in un possibile 4-2-3-1 col nuovo allenatore che subentrerà a Francesco Calzona. Ma per quella posizione ci sarebbe pronto Giacomo Raspadori, salvo clamorosi scenari che riguarderebbero l'ex Sassuolo. Ma considerandone talento e investimento, la sensazione è che il Napoli non se ne libererà con leggerezza. Almeno non prima di averci riprovato.

Fermo restando che per Zaniolo siamo appena alle prime indiscrezioni: piace, sì, e ci sarebbero realmente i presupposti per un suo approdo nella città del Vesuvio, ma può cambiare tutto tra pochi mesi. Al momento siamo appena alle valutazioni preliminari.