Rog in uscita, non solo Cagliari e Genoa: anche due club stranieri sul croato

Ultime mercato Napoli - Marko Rog continua ad essere tra i giocatori destinati a lasciare gli azzurri nel corso di questa sessione estiva: il centrocampista è molto ricercato e la sua cessione aprirebbe le porte all'arrivo partenopeo di Elif Emas, classe '99 del Fenerbahce sempre più vicino alla squadra di Ancelotti.

Cessione Rog, le pretendenti

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, non mancano le pretendendi per il croato. Nonostante una seconda parte di stagione non entusiasmante al Siviglia, Rog continua a piacere in Italia soprattutto a Genoa e Cagliari: a contendersi il giocatore, tuttavia, ci sarebbero anche le tedesche Eintracht Francoforte e Schalke 04 che già a gennaio mossero i primi passi per strapparlo al Napoli.