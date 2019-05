Calciomercato Napoli, CdM: "Offerti 15 milioni per Malinovskyi, ma c'è anche il pressing dell'Arsenal"

Come si legge nell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ci sarebbe la prima offerta del Napoli per Malinovskyi: "Il Fenerbahce deve fare i conti con il fair play finanziario, far quadrare il bilancio entro l’estate e dovrà cedere il suo gioiello Elmas. Il Napoli si è mosso già da un paio di mesi ma c’è da fronteggiare l’Inter, l’Atletico Madrid e la Lazio. 16 gol e 16 assist lo score di Malinovskyi, centrocampista ucraino classe ‘93 del Genk per cui il Napoli ha offerto 15 milioni di euro ma c’è da superare il pressing dell’Arsenal. Nella lista c’è anche Bennacer dell’Empoli, un profilo che piace sia ad Ancelotti che Giuntoli".