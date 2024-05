Calciomercato Napoli, Bijol sul futuro: "All'Udinese sto bene, ma le cose cambiano velocemente..."

Calciomercato Napoli, idea Jaka Bijol per il reparto arretrato. Un nome già in passato accostato d'azzurro e che torna d'attualità adesso.

Mercato Napoli, Bijol parla del suo futuro

Intervistato in queste ore dal giornale sloveno Vecer, il difensore dell'Udinese ha parlato anche del futuro: "Futuro ancora all'Udinese? Vedremo. Nel calcio le cose cambiano velocemente, non sai mai cosa ti aspetta. Per il resto non posso lamentarmi, all'Udinese mi trovo bene, anche se questa stagione è stata davvero molto difficile e non vorrei ripeterlo in ogni modo. Il primo uomo del club Giampaolo Pozzo è prima di tutto un grande tifoso, poi solo quello che gli spetta in base al suo ruolo. Ha le sue idee e gode anche del rispetto della squadra quanto tutto significava per lui, quindi eravamo anche molto felici per lui".