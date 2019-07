Elseid Hysaj è arrivato a Dimaro ma la sua permanenza in azzurro è fortemente in dubbio. Una squadra interessata all'albanese è l'Atletico Madrid di Simeone che da tempo tratta con il Napoli. Secondo quanto raccolto dal portale spagnolo AS, negli ultimi giorni colloqui fitti tra Napoli e Atletico Madrid, pare che la società azzurra potrebbe accettare un'offerta di 15 milioni di euro.