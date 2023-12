Calciomercato Napoli. Non solo mercato in entrata, ma anche quello in uscita per il Napoli: oltre all'ormai scontata cessione di Elmas al Lipsia, il club azzurro valita anche altre partenze.

Come riportato da Calciomercato.com, a gennaio potrebbe esserci un'asse tra la società di De Laurentiis e l'Empoli: i toscani hanno chiesto i prestiti di Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano, che stanno trovano poco spazio in azzurro.