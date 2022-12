Calciomercato Napoli, arriva l'ala sinistra classe 2007 per rinforzare l'Under 16: il nome

Calciomercato Napoli - Arriva un acquisto importante per le giovanili della SSC Napoli, un rinforzo per il futuro del club e per il presente dell'Under 16 di mister Annunziata.

Calciomercato giovanili Napoli: arriva Simone Notaro

L'acquisto per l'Under 16 della SSC Napoli è Simone Notaro, classe 2007. "Il calciatore arriva dalla Turris e andrà a rinforzare il pacchetto di esterni offensivi della squadra di mister Annunziata: la modalità è un prestito con diritto di riscatto a favore della squadra partenopea", come scrive Giovanili Napoli.

La Turris Under 16 sta disputando un buon campionato nel Girone D sotto la guida di mister Fabrizio Pedalino. La squadra, anche per quanto riguarda i risultati, sta vivendo un momento abbastanza positivo. Tanti i ragazzi che si stanno mettendo in mostra al “Liguori” di Torre del Greco e in trasferta indossando la maglia dell’Under 16 corallina: tra questi Simone Notaro, al suo secondo anno con la Turris, ruolo esterno alto a sinistra. Adesso, in prestito con diritto di riscatto, andrà a rinforzare l’Under 16 di mister Annunziata. Doppio salto di qualità, quindi, per Notaro che passa dalle giovanili di Serie C a quella di Serie A.

Benvenuto in azzurro Simone!