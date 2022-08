KKN - Meret vicino allo Spezia, caccia al vice Kepa: torna in auge Sirigu

Calciomercato Napoli. Il club di De Laurentiis è pronto ad una vera e propria rivoluzione in porta. Saranno infatti due i nuovi portieri azzurri per la prossima stagione.

Sirigu

Calciomercato Napoli, ultime su Kepa, Meret e Sirigu

Secondo quanto riportato da Kiss Kiss Napoli, i partenopei sono molto vicini all'arrivo di Kepa del Chelsea ed in queste ore potrebbero arrivare novità importanti per la chiusura dell'affare. L'acquisto dello spagnolo porterà all'addio di Meret che è ad un passo dal prestito allo Spezia (con rinnovo), mentre il Napoli riapre la caccia al vice portiere: torna in auge il nome di Salvatore Sirigu, che sembrava vicino al Galatasaray, ma che gli azzurri monitorano da tempo.